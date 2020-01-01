JindoJinju (JINDOJINJU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JindoJinju (JINDOJINJU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JindoJinju (JINDOJINJU) tokennel kapcsolatos információk JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. Hivatalos webhely: https://x.com/JindoJinju Fehér könyv: https://jindojinju.gitbook.io/jindojinju-docs Vásárolj most JINDOJINJU tokent!

JindoJinju (JINDOJINJU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JindoJinju (JINDOJINJU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.57K $ 32.57K $ 32.57K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 949.87M $ 949.87M $ 949.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.29K $ 34.29K $ 34.29K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) JindoJinju (JINDOJINJU) áráról

JindoJinju (JINDOJINJU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JindoJinju (JINDOJINJU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JINDOJINJU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JINDOJINJU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JINDOJINJU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JINDOJINJU token élő árfolyamát!

JINDOJINJU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JINDOJINJU kapcsán? JINDOJINJU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JINDOJINJU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

