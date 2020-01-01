JETT CRYPTO (JETT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JETT CRYPTO (JETT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JETT CRYPTO (JETT) tokennel kapcsolatos információk Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Hivatalos webhely: https://jettcrypto.in/ Fehér könyv: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf Vásárolj most JETT tokent!

JETT CRYPTO (JETT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JETT CRYPTO (JETT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Minden idők csúcspontja: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Minden idők mélypontja: $ 0.083634 $ 0.083634 $ 0.083634 Jelenlegi ár: $ 0.093599 $ 0.093599 $ 0.093599 További tudnivalók a(z) JETT CRYPTO (JETT) áráról

JETT CRYPTO (JETT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JETT CRYPTO (JETT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JETT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JETT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JETT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JETT token élő árfolyamát!

JETT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JETT kapcsán? JETT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JETT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

