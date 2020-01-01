Jetcat (JETCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jetcat (JETCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jetcat (JETCAT) tokennel kapcsolatos információk Jetcat is a community token that is built under the Solana Blockchain ecosystem.Moreover,we are looking forward to make waves in the crypto ocean...And the team behind it are willingly to take the project more further to over $1billion Market cap in 6months, The team responsible for jetcat are highly making waves on both monetary aspects for aggressive marketing,promotions and publicity in any means to see the project grow successfully. Hivatalos webhely: https://jetcat.cc/ Vásárolj most JETCAT tokent!

Jetcat (JETCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jetcat (JETCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.96K Teljes tokenszám: $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 900.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.62K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Jetcat (JETCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jetcat (JETCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JETCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JETCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

JETCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JETCAT kapcsán? JETCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

