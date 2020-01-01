jeo rogen (ROGEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) jeo rogen (ROGEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

jeo rogen (ROGEN) tokennel kapcsolatos információk Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Hivatalos webhely: https://jeorogensol.xyz Vásárolj most ROGEN tokent!

jeo rogen (ROGEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) jeo rogen (ROGEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 493.78K $ 493.78K $ 493.78K Teljes tokenszám: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 493.78K $ 493.78K $ 493.78K Minden idők csúcspontja: $ 0.00191537 $ 0.00191537 $ 0.00191537 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00049427 $ 0.00049427 $ 0.00049427 További tudnivalók a(z) jeo rogen (ROGEN) áráról

jeo rogen (ROGEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) jeo rogen (ROGEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROGEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROGEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROGEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROGEN token élő árfolyamát!

ROGEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROGEN kapcsán? ROGEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROGEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

