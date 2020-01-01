Jellyverse (JLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jellyverse (JLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jellyverse (JLY) tokennel kapcsolatos információk Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Hivatalos webhely: https://jellyverse.org/ Fehér könyv: https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf Vásárolj most JLY tokent!

Jellyverse (JLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jellyverse (JLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 610.95K $ 610.95K $ 610.95K Teljes tokenszám: $ 505.65M $ 505.65M $ 505.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 296.73M $ 296.73M $ 296.73M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Minden idők csúcspontja: $ 0.134589 $ 0.134589 $ 0.134589 Minden idők mélypontja: $ 0.00204352 $ 0.00204352 $ 0.00204352 Jelenlegi ár: $ 0.00205895 $ 0.00205895 $ 0.00205895 További tudnivalók a(z) Jellyverse (JLY) áráról

Jellyverse (JLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jellyverse (JLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JLY token élő árfolyamát!

JLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JLY kapcsán? JLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

