A(z) élő JELLY TIME ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) JELLY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JELLY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

JELLY TIME Logó

JELLY TIME Ár (JELLY)

Nem listázott

1 JELLY-USD élő ár:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
JELLY TIME (JELLY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:52 (UTC+8)

JELLY TIME (JELLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-6.84%

-17.61%

-17.61%

JELLY TIME (JELLY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)JELLY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JELLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0015406, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JELLY változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -6.84% az elmúlt 24 órában, és -17.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

JELLY TIME (JELLY) piaci információk

$ 15.10K
$ 15.10K$ 15.10K

--
----

$ 15.10K
$ 15.10K$ 15.10K

999.76M
999.76M 999.76M

999,760,634.305833
999,760,634.305833 999,760,634.305833

A(z) JELLY TIME jelenlegi piaci plafonja $ 15.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JELLY keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999760634.305833. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.10K.

JELLY TIME (JELLY) árelőzmények USD

A(z) JELLY TIMEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) JELLY TIME USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) JELLY TIME USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) JELLY TIME USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.84%
30 nap$ 0-43.15%
60 nap$ 0-97.75%
90 nap$ 0--

Mi a(z) JELLY TIME (JELLY)

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

JELLY TIME (JELLY) Erőforrás

Hivatalos webhely

JELLY TIME árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) JELLY TIME (JELLY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) JELLY TIME (JELLY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) JELLY TIME rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) JELLY TIME árelőrejelzését most!

JELLY helyi valutákra

JELLY TIME (JELLY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) JELLY TIME (JELLY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JELLY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: JELLY TIME (JELLY)

Mennyit ér ma a(z) JELLY TIME (JELLY)?
A(z) élő JELLY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JELLY ára a(z) USD esetében?
A(z) JELLY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) JELLY TIME piaci plafonja?
A(z) JELLY piaci plafonja $ 15.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JELLY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JELLY keringésben lévő tokenszáma 999.76M USD.
Mi volt a(z) JELLY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JELLY mindenkori legmagasabb ára 0.0015406 USD.
Mi volt a(z) JELLY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JELLY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) JELLY kereskedési volumene?
A(z) JELLY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JELLY ára emelkedni fog idén?
A(z) JELLY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JELLY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:52 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért.

