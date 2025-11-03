JELLY TIME (JELLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0015406$ 0.0015406 $ 0.0015406 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.53% Árváltozás (1D) -6.84% Árváltozás (7D) -17.61% Árváltozás (7D) -17.61%

JELLY TIME (JELLY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)JELLY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JELLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0015406, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JELLY változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -6.84% az elmúlt 24 órában, és -17.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

JELLY TIME (JELLY) piaci információk

Piaci érték $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Forgalomban lévő készlet 999.76M 999.76M 999.76M Teljes tokenszám 999,760,634.305833 999,760,634.305833 999,760,634.305833

A(z) JELLY TIME jelenlegi piaci plafonja $ 15.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JELLY keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999760634.305833. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.10K.