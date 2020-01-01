JELLY AI (JAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JELLY AI (JAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JELLY AI (JAI) tokennel kapcsolatos információk Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users. Hivatalos webhely: https://jumpgames.fun/jellyai Vásárolj most JAI tokent!

JELLY AI (JAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JELLY AI (JAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.08K $ 35.08K $ 35.08K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.08K $ 35.08K $ 35.08K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) JELLY AI (JAI) áráról

JELLY AI (JAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JELLY AI (JAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JAI token élő árfolyamát!

JAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JAI kapcsán? JAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

