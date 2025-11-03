TőzsdeDEX+
A(z) élő Jeeteroo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) JEET USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JEET ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JEET

JEET árinformációk

Mi a(z) JEET

JEET fehér könyv

JEET hivatalos webhely

JEET tokenomikai adatai

JEET árelőrejelzés

Jeeteroo Ár (JEET)

Nem listázott

1 JEET-USD élő ár:

$0.00043857
-5.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Jeeteroo (JEET) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:41:10 (UTC+8)

Jeeteroo (JEET) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00139124
$ 0
-1.40%

-5.62%

-8.56%

-8.56%

Jeeteroo (JEET) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)JEET legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JEET valaha volt legmagasabb ára $ 0.00139124, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JEET változása a következő volt: -1.40% az elmúlt órában, -5.62% az elmúlt 24 órában, és -8.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Jeeteroo (JEET) piaci információk

$ 135.75K
--
$ 441.21K
307.49M
999,390,795.0
A(z) Jeeteroo jelenlegi piaci plafonja $ 135.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JEET keringésben lévő tokenszáma 307.49M, és a teljes tokenszám 999390795.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 441.21K.

Jeeteroo (JEET) árelőzmények USD

A(z) JeeterooUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Jeeteroo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Jeeteroo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Jeeteroo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.62%
30 nap$ 0-44.14%
60 nap$ 0-30.63%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Jeeteroo (JEET)

Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Jeeteroo (JEET) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Jeeteroo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Jeeteroo (JEET) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Jeeteroo (JEET) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Jeeteroo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Jeeteroo árelőrejelzését most!

JEET helyi valutákra

Jeeteroo (JEET) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Jeeteroo (JEET) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JEET token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Jeeteroo (JEET)

Mennyit ér ma a(z) Jeeteroo (JEET)?
A(z) élő JEET ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JEET ára a(z) USD esetében?
A(z) JEET jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Jeeteroo piaci plafonja?
A(z) JEET piaci plafonja $ 135.75K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JEET keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JEET keringésben lévő tokenszáma 307.49M USD.
Mi volt a(z) JEET mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JEET mindenkori legmagasabb ára 0.00139124 USD.
Mi volt a(z) JEET mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JEET mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) JEET kereskedési volumene?
A(z) JEET élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JEET ára emelkedni fog idén?
A(z) JEET a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JEET árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:41:10 (UTC+8)

Jeeteroo (JEET) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

