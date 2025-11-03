Jeeteroo (JEET) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.40% Árváltozás (1D) -5.62% Árváltozás (7D) -8.56% Árváltozás (7D) -8.56%

Jeeteroo (JEET) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)JEET legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JEET valaha volt legmagasabb ára $ 0.00139124, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JEET változása a következő volt: -1.40% az elmúlt órában, -5.62% az elmúlt 24 órában, és -8.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Jeeteroo (JEET) piaci információk

Piaci érték $ 135.75K$ 135.75K $ 135.75K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 441.21K$ 441.21K $ 441.21K Forgalomban lévő készlet 307.49M 307.49M 307.49M Teljes tokenszám 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

A(z) Jeeteroo jelenlegi piaci plafonja $ 135.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JEET keringésben lévő tokenszáma 307.49M, és a teljes tokenszám 999390795.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 441.21K.