Javsphere (JAV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Javsphere (JAV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Javsphere (JAV) tokennel kapcsolatos információk This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Hivatalos webhely: https://leveragex.trade Fehér könyv: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper Vásárolj most JAV tokent!

Javsphere (JAV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Javsphere (JAV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Teljes tokenszám: $ 806.53M $ 806.53M $ 806.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 274.71M $ 274.71M $ 274.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Minden idők csúcspontja: $ 0.405124 $ 0.405124 $ 0.405124 Minden idők mélypontja: $ 0.0042716 $ 0.0042716 $ 0.0042716 Jelenlegi ár: $ 0.00430076 $ 0.00430076 $ 0.00430076 További tudnivalók a(z) Javsphere (JAV) áráról

Javsphere (JAV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Javsphere (JAV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JAV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JAV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JAV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JAV token élő árfolyamát!

JAV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JAV kapcsán? JAV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JAV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

