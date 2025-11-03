Javlis (JAVLIS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.51% Árváltozás (1D) -16.36% Árváltozás (7D) -24.36% Árváltozás (7D) -24.36%

Javlis (JAVLIS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)JAVLIS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JAVLIS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00133477, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JAVLIS változása a következő volt: -1.51% az elmúlt órában, -16.36% az elmúlt 24 órában, és -24.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Javlis (JAVLIS) piaci információk

Piaci érték $ 483.35K$ 483.35K $ 483.35K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 483.35K$ 483.35K $ 483.35K Forgalomban lévő készlet 904.64M 904.64M 904.64M Teljes tokenszám 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613

A(z) Javlis jelenlegi piaci plafonja $ 483.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JAVLIS keringésben lévő tokenszáma 904.64M, és a teljes tokenszám 904637281.0315613. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 483.35K.