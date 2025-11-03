jAsset jUSD (JUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.969852 $ 0.969852 $ 0.969852 24h alacsony $ 0.987043 $ 0.987043 $ 0.987043 24h magas 24h alacsony $ 0.969852$ 0.969852 $ 0.969852 24h magas $ 0.987043$ 0.987043 $ 0.987043 Minden idők csúcspontja $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Legalacsonyabb ár $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Árváltozás (1H) -0.07% Árváltozás (1D) -0.09% Árváltozás (7D) -0.10% Árváltozás (7D) -0.10%

jAsset jUSD (JUSD) valós idejű ár: $0.977724. Az elmúlt 24 órában, a(z)JUSD legalacsonyabb ára $ 0.969852, legmagasabb ára pedig $ 0.987043 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.062, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.35345 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JUSD változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

jAsset jUSD (JUSD) piaci információk

Piaci érték $ 683.91K$ 683.91K $ 683.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 683.91K$ 683.91K $ 683.91K Forgalomban lévő készlet 702.70K 702.70K 702.70K Teljes tokenszám 702,696.4218393362 702,696.4218393362 702,696.4218393362

A(z) jAsset jUSD jelenlegi piaci plafonja $ 683.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JUSD keringésben lévő tokenszáma 702.70K, és a teljes tokenszám 702696.4218393362. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 683.91K.