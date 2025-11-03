TőzsdeDEX+
A(z) élő jAsset jUSD ár ma 0.977724 USD. Kövesd nyomon a(z) JUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JUSD

JUSD árinformációk

Mi a(z) JUSD

JUSD hivatalos webhely

JUSD tokenomikai adatai

JUSD árelőrejelzés

jAsset jUSD Ár (JUSD)

1 JUSD-USD élő ár:

$0.977724
$0.977724
0.00%1D
jAsset jUSD (JUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:40:55 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.969852
$ 0.969852
24h alacsony
$ 0.987043
$ 0.987043
24h magas

$ 0.969852
$ 0.969852

$ 0.987043
$ 0.987043

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345

-0.07%

-0.09%

-0.10%

-0.10%

jAsset jUSD (JUSD) valós idejű ár: $0.977724. Az elmúlt 24 órában, a(z)JUSD legalacsonyabb ára $ 0.969852, legmagasabb ára pedig $ 0.987043 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.062, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.35345 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JUSD változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

jAsset jUSD (JUSD) piaci információk

$ 683.91K
$ 683.91K

--
--

$ 683.91K
$ 683.91K

702.70K
702.70K

702,696.4218393362
702,696.4218393362

A(z) jAsset jUSD jelenlegi piaci plafonja $ 683.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JUSD keringésben lévő tokenszáma 702.70K, és a teljes tokenszám 702696.4218393362. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 683.91K.

jAsset jUSD (JUSD) árelőzmények USD

A(z) jAsset jUSDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0009700172332505.
A(z) jAsset jUSD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007464922.
A(z) jAsset jUSD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0123240154.
A(z) jAsset jUSD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0102688701973859.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0009700172332505-0.09%
30 nap$ -0.0007464922-0.07%
60 nap$ -0.0123240154-1.26%
90 nap$ -0.0102688701973859-1.03%

Mi a(z) jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

jAsset jUSD (JUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) jAsset jUSD (JUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: jAsset jUSD (JUSD)

Mennyit ér ma a(z) jAsset jUSD (JUSD)?
A(z) élő JUSD ár a(z) USD esetében 0.977724 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) JUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.977724. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) jAsset jUSD piaci plafonja?
A(z) JUSD piaci plafonja $ 683.91K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JUSD keringésben lévő tokenszáma 702.70K USD.
Mi volt a(z) JUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JUSD mindenkori legmagasabb ára 1.062 USD.
Mi volt a(z) JUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.35345 USD.
Mekkora a(z) JUSD kereskedési volumene?
A(z) JUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) JUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:40:55 (UTC+8)

