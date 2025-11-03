TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Japanese Pygmy Hippo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) UTA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UTA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Japanese Pygmy Hippo Ár (UTA)

Nem listázott

1 UTA-USD élő ár:

--
----
-2.60%1D
Japanese Pygmy Hippo (UTA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:38 (UTC+8)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.69%

-19.89%

-19.89%

Japanese Pygmy Hippo (UTA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)UTA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UTA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UTA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -2.69% az elmúlt 24 órában, és -19.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) piaci információk

$ 6.59K
$ 6.59K$ 6.59K

--
----

$ 6.59K
$ 6.59K$ 6.59K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Japanese Pygmy Hippo jelenlegi piaci plafonja $ 6.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UTA keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.59K.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) árelőzmények USD

A(z) Japanese Pygmy HippoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Japanese Pygmy Hippo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Japanese Pygmy Hippo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Japanese Pygmy Hippo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.69%
30 nap$ 0-43.43%
60 nap$ 0-72.22%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Japanese Pygmy Hippo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Japanese Pygmy Hippo (UTA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Japanese Pygmy Hippo (UTA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Japanese Pygmy Hippo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Japanese Pygmy Hippo árelőrejelzését most!

Japanese Pygmy Hippo (UTA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Japanese Pygmy Hippo (UTA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UTA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Mennyit ér ma a(z) Japanese Pygmy Hippo (UTA)?
A(z) élő UTA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UTA ára a(z) USD esetében?
A(z) UTA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Japanese Pygmy Hippo piaci plafonja?
A(z) UTA piaci plafonja $ 6.59K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UTA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UTA keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) UTA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UTA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) UTA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UTA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) UTA kereskedési volumene?
A(z) UTA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UTA ára emelkedni fog idén?
A(z) UTA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UTA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:38 (UTC+8)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

