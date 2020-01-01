JailbreakMe (JAIL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JailbreakMe (JAIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JailbreakMe (JAIL) tokennel kapcsolatos információk The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. Hivatalos webhely: https://jailbreakme.xyz/ Vásárolj most JAIL tokent!

JailbreakMe (JAIL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JailbreakMe (JAIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 140.14K $ 140.14K $ 140.14K Teljes tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 140.14K $ 140.14K $ 140.14K Minden idők csúcspontja: $ 0.02742421 $ 0.02742421 $ 0.02742421 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014015 $ 0.00014015 $ 0.00014015 További tudnivalók a(z) JailbreakMe (JAIL) áráról

JailbreakMe (JAIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JailbreakMe (JAIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JAIL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JAIL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JAIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JAIL token élő árfolyamát!

JAIL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JAIL kapcsán? JAIL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JAIL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

