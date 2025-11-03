Jack Potts by Virtuals (JACK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00013699 24h magas $ 0.00015895 Minden idők csúcspontja $ 0.00062833 Legalacsonyabb ár $ 0.0000446 Árváltozás (1H) -0.68% Árváltozás (1D) -9.95% Árváltozás (7D) -5.10%

Jack Potts by Virtuals (JACK) valós idejű ár: $0.0001419. Az elmúlt 24 órában, a(z)JACK legalacsonyabb ára $ 0.00013699, legmagasabb ára pedig $ 0.00015895 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JACK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00062833, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000446 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JACK változása a következő volt: -0.68% az elmúlt órában, -9.95% az elmúlt 24 órában, és -5.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Jack Potts by Virtuals (JACK) piaci információk

Piaci érték $ 81.80K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 141.85K Forgalomban lévő készlet 576.65M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Jack Potts by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 81.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JACK keringésben lévő tokenszáma 576.65M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 141.85K.