TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Jack Potts by Virtuals ár ma 0.0001419 USD. Kövesd nyomon a(z) JACK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JACK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Jack Potts by Virtuals ár ma 0.0001419 USD. Kövesd nyomon a(z) JACK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JACK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JACK

JACK árinformációk

Mi a(z) JACK

JACK fehér könyv

JACK hivatalos webhely

JACK tokenomikai adatai

JACK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Jack Potts by Virtuals Logó

Jack Potts by Virtuals Ár (JACK)

Nem listázott

1 JACK-USD élő ár:

$0.0001419
$0.0001419$0.0001419
-9.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:24 (UTC+8)

Jack Potts by Virtuals (JACK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00013699
$ 0.00013699$ 0.00013699
24h alacsony
$ 0.00015895
$ 0.00015895$ 0.00015895
24h magas

$ 0.00013699
$ 0.00013699$ 0.00013699

$ 0.00015895
$ 0.00015895$ 0.00015895

$ 0.00062833
$ 0.00062833$ 0.00062833

$ 0.0000446
$ 0.0000446$ 0.0000446

-0.68%

-9.95%

-5.10%

-5.10%

Jack Potts by Virtuals (JACK) valós idejű ár: $0.0001419. Az elmúlt 24 órában, a(z)JACK legalacsonyabb ára $ 0.00013699, legmagasabb ára pedig $ 0.00015895 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JACK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00062833, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000446 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JACK változása a következő volt: -0.68% az elmúlt órában, -9.95% az elmúlt 24 órában, és -5.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Jack Potts by Virtuals (JACK) piaci információk

$ 81.80K
$ 81.80K$ 81.80K

--
----

$ 141.85K
$ 141.85K$ 141.85K

576.65M
576.65M 576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Jack Potts by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 81.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JACK keringésben lévő tokenszáma 576.65M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 141.85K.

Jack Potts by Virtuals (JACK) árelőzmények USD

A(z) Jack Potts by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Jack Potts by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000429312.
A(z) Jack Potts by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000341845.
A(z) Jack Potts by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0002115482169315859.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.95%
30 nap$ +0.0000429312+30.25%
60 nap$ -0.0000341845-24.09%
90 nap$ -0.0002115482169315859-59.85%

Mi a(z) Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Jack Potts by Virtuals (JACK) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Jack Potts by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Jack Potts by Virtuals (JACK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Jack Potts by Virtuals (JACK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Jack Potts by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Jack Potts by Virtuals árelőrejelzését most!

JACK helyi valutákra

Jack Potts by Virtuals (JACK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Jack Potts by Virtuals (JACK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JACK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Jack Potts by Virtuals (JACK)

Mennyit ér ma a(z) Jack Potts by Virtuals (JACK)?
A(z) élő JACK ár a(z) USD esetében 0.0001419 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JACK ára a(z) USD esetében?
A(z) JACK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0001419. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Jack Potts by Virtuals piaci plafonja?
A(z) JACK piaci plafonja $ 81.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JACK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JACK keringésben lévő tokenszáma 576.65M USD.
Mi volt a(z) JACK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JACK mindenkori legmagasabb ára 0.00062833 USD.
Mi volt a(z) JACK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JACK mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000446 USD.
Mekkora a(z) JACK kereskedési volumene?
A(z) JACK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JACK ára emelkedni fog idén?
A(z) JACK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JACK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:24 (UTC+8)

Jack Potts by Virtuals (JACK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,257.92
$107,257.92$107,257.92

-2.58%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,699.12
$3,699.12$3,699.12

-4.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.51
$175.51$175.51

-4.49%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0451
$1.0451$1.0451

-17.18%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,699.12
$3,699.12$3,699.12

-4.00%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,257.92
$107,257.92$107,257.92

-2.58%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.51
$175.51$175.51

-4.49%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4046
$2.4046$2.4046

-3.81%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0451
$1.0451$1.0451

-17.18%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05000
$0.05000$0.05000

+400.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0314
$0.0314$0.0314

-89.12%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05273
$0.05273$0.05273

-4.50%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05000
$0.05000$0.05000

+400.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006793
$0.00006793$0.00006793

+85.55%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003400
$0.0003400$0.0003400

+70.00%

0G Logó

0G

0G

$1.586
$1.586$1.586

+64.18%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000420
$0.0000420$0.0000420

+66.66%