IXO (IXO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IXO (IXO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

IXO (IXO) tokennel kapcsolatos információk IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Hivatalos webhely: https://www.ixo.world/ Fehér könyv: https://www.ixo.world/white-paper Vásárolj most IXO tokent!

IXO (IXO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IXO (IXO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 511.74K $ 511.74K $ 511.74K Teljes tokenszám: $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M Keringésben lévő tokenszám: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 745.82K $ 745.82K $ 745.82K Minden idők csúcspontja: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Minden idők mélypontja: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 Jelenlegi ár: $ 0.00590653 $ 0.00590653 $ 0.00590653 További tudnivalók a(z) IXO (IXO) áráról

IXO (IXO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) IXO (IXO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IXO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IXO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IXO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IXO token élő árfolyamát!

