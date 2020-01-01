IXI (IXI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IXI (IXI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

IXI (IXI) tokennel kapcsolatos információk Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship. Hivatalos webhely: https://www.ixian.io/ Fehér könyv: https://docs.ixian.io/tech_docs/dlt_whitepaper.html Vásárolj most IXI tokent!

IXI (IXI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IXI (IXI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 288.67K $ 288.67K $ 288.67K Teljes tokenszám: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.25B $ 9.25B $ 9.25B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 655.03K $ 655.03K $ 655.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.0054149 $ 0.0054149 $ 0.0054149 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) IXI (IXI) áráról

IXI (IXI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) IXI (IXI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IXI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IXI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IXI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IXI token élő árfolyamát!

IXI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IXI kapcsán? IXI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IXI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

