ItForTheBiscuit (RISK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00139508 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.04% Árváltozás (1D) -7.96% Árváltozás (7D) -22.51%

ItForTheBiscuit (RISK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RISK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RISK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00139508, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RISK változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, -7.96% az elmúlt 24 órában, és -22.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ItForTheBiscuit (RISK) piaci információk

Piaci érték $ 85.06K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 85.06K Forgalomban lévő készlet 920.30M Teljes tokenszám 920,296,414.659763

A(z) ItForTheBiscuit jelenlegi piaci plafonja $ 85.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RISK keringésben lévő tokenszáma 920.30M, és a teljes tokenszám 920296414.659763. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 85.06K.