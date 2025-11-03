TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő ItForTheBiscuit ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RISK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RISK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Nem listázott

1 RISK-USD élő ár:

--
----
-7.90%1D
mexc
USD
ItForTheBiscuit (RISK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:40:06 (UTC+8)

ItForTheBiscuit (RISK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139508
$ 0.00139508$ 0.00139508

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-7.96%

-22.51%

-22.51%

ItForTheBiscuit (RISK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RISK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RISK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00139508, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RISK változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, -7.96% az elmúlt 24 órában, és -22.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ItForTheBiscuit (RISK) piaci információk

$ 85.06K
$ 85.06K$ 85.06K

--
----

$ 85.06K
$ 85.06K$ 85.06K

920.30M
920.30M 920.30M

920,296,414.659763
920,296,414.659763 920,296,414.659763

A(z) ItForTheBiscuit jelenlegi piaci plafonja $ 85.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RISK keringésben lévő tokenszáma 920.30M, és a teljes tokenszám 920296414.659763. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 85.06K.

ItForTheBiscuit (RISK) árelőzmények USD

A(z) ItForTheBiscuitUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ItForTheBiscuit USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ItForTheBiscuit USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ItForTheBiscuit USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.96%
30 nap$ 0-44.60%
60 nap$ 0-91.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ItForTheBiscuit (RISK) Erőforrás

Hivatalos webhely

ItForTheBiscuit árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ItForTheBiscuit (RISK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ItForTheBiscuit (RISK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ItForTheBiscuit rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ItForTheBiscuit árelőrejelzését most!

RISK helyi valutákra

ItForTheBiscuit (RISK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ItForTheBiscuit (RISK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RISK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ItForTheBiscuit (RISK)

Mennyit ér ma a(z) ItForTheBiscuit (RISK)?
A(z) élő RISK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RISK ára a(z) USD esetében?
A(z) RISK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ItForTheBiscuit piaci plafonja?
A(z) RISK piaci plafonja $ 85.06K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RISK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RISK keringésben lévő tokenszáma 920.30M USD.
Mi volt a(z) RISK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RISK mindenkori legmagasabb ára 0.00139508 USD.
Mi volt a(z) RISK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RISK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RISK kereskedési volumene?
A(z) RISK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RISK ára emelkedni fog idén?
A(z) RISK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RISK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:40:06 (UTC+8)

ItForTheBiscuit (RISK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

