Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Italian National Football Team Fan Token (ITA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Italian National Football Team Fan Token (ITA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Teljes tokenszám: $ 29.99M $ 29.99M $ 29.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M Minden idők csúcspontja: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Minden idők mélypontja: $ 0.243088 $ 0.243088 $ 0.243088 Jelenlegi ár: $ 0.364547 $ 0.364547 $ 0.364547 További tudnivalók a(z) Italian National Football Team Fan Token (ITA) áráról

Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ITA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ITA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ITA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ITA token élő árfolyamát!

ITA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ITA kapcsán? ITA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ITA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

