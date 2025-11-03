It Coin (IT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.83% Árváltozás (1D) -7.78% Árváltozás (7D) -33.71% Árváltozás (7D) -33.71%

It Coin (IT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00278389, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IT változása a következő volt: -3.83% az elmúlt órában, -7.78% az elmúlt 24 órában, és -33.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

It Coin (IT) piaci információk

Piaci érték $ 329.83K$ 329.83K $ 329.83K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 329.83K$ 329.83K $ 329.83K Forgalomban lévő készlet 999.72M 999.72M 999.72M Teljes tokenszám 999,716,570.141654 999,716,570.141654 999,716,570.141654

A(z) It Coin jelenlegi piaci plafonja $ 329.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IT keringésben lévő tokenszáma 999.72M, és a teljes tokenszám 999716570.141654. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 329.83K.