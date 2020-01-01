Islander (ISA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Islander (ISA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Islander (ISA) tokennel kapcsolatos információk Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters

Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn

Create earning opportunities for content creators Additionally: Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects

Full support for developers

Wallets, plugins, management apps

Islander (ISA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Islander (ISA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 639.68 $ 639.68 $ 639.68 Teljes tokenszám: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.80K $ 4.80K $ 4.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.00595384 $ 0.00595384 $ 0.00595384 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Islander (ISA) áráról

Islander (ISA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Islander (ISA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ISA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ISA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ISA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ISA token élő árfolyamát!

