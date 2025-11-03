Islamic Coin (ISLM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01668488 24h alacsony $ 0.01695516 24h magas

Islamic Coin (ISLM) valós idejű ár: $0.01676128. Az elmúlt 24 órában, a(z)ISLM legalacsonyabb ára $ 0.01668488, legmagasabb ára pedig $ 0.01695516 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ISLM valaha volt legmagasabb ára $ 0.303274, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01668488 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ISLM változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -6.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Islamic Coin (ISLM) piaci információk

Piaci érték $ 37.07M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 339.28M Forgalomban lévő készlet 2.21B Teljes tokenszám 20,242,086,829.02953

A(z) Islamic Coin jelenlegi piaci plafonja $ 37.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ISLM keringésben lévő tokenszáma 2.21B, és a teljes tokenszám 20242086829.02953. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 339.28M.