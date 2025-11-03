TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Islamic Coin ár ma 0.01676128 USD. Kövesd nyomon a(z) ISLM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ISLM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Islamic Coin ár ma 0.01676128 USD. Kövesd nyomon a(z) ISLM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ISLM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ISLM

ISLM árinformációk

Mi a(z) ISLM

ISLM fehér könyv

ISLM hivatalos webhely

ISLM tokenomikai adatai

ISLM árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Islamic Coin Logó

Islamic Coin Ár (ISLM)

Nem listázott

1 ISLM-USD élő ár:

$0.0167612
$0.0167612$0.0167612
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Islamic Coin (ISLM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:39:52 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01668488
$ 0.01668488$ 0.01668488
24h alacsony
$ 0.01695516
$ 0.01695516$ 0.01695516
24h magas

$ 0.01668488
$ 0.01668488$ 0.01668488

$ 0.01695516
$ 0.01695516$ 0.01695516

$ 0.303274
$ 0.303274$ 0.303274

$ 0.01668488
$ 0.01668488$ 0.01668488

-0.37%

-0.09%

-6.30%

-6.30%

Islamic Coin (ISLM) valós idejű ár: $0.01676128. Az elmúlt 24 órában, a(z)ISLM legalacsonyabb ára $ 0.01668488, legmagasabb ára pedig $ 0.01695516 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ISLM valaha volt legmagasabb ára $ 0.303274, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01668488 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ISLM változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -6.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Islamic Coin (ISLM) piaci információk

$ 37.07M
$ 37.07M$ 37.07M

--
----

$ 339.28M
$ 339.28M$ 339.28M

2.21B
2.21B 2.21B

20,242,086,829.02953
20,242,086,829.02953 20,242,086,829.02953

A(z) Islamic Coin jelenlegi piaci plafonja $ 37.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ISLM keringésben lévő tokenszáma 2.21B, és a teljes tokenszám 20242086829.02953. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 339.28M.

Islamic Coin (ISLM) árelőzmények USD

A(z) Islamic CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Islamic Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0023533205.
A(z) Islamic Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0029003216.
A(z) Islamic Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.007244324567312128.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.09%
30 nap$ -0.0023533205-14.04%
60 nap$ -0.0029003216-17.30%
90 nap$ -0.007244324567312128-30.17%

Mi a(z) Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Islamic Coin (ISLM) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Islamic Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Islamic Coin (ISLM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Islamic Coin (ISLM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Islamic Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Islamic Coin árelőrejelzését most!

ISLM helyi valutákra

Islamic Coin (ISLM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Islamic Coin (ISLM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ISLM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Islamic Coin (ISLM)

Mennyit ér ma a(z) Islamic Coin (ISLM)?
A(z) élő ISLM ár a(z) USD esetében 0.01676128 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ISLM ára a(z) USD esetében?
A(z) ISLM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01676128. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Islamic Coin piaci plafonja?
A(z) ISLM piaci plafonja $ 37.07M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ISLM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ISLM keringésben lévő tokenszáma 2.21B USD.
Mi volt a(z) ISLM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ISLM mindenkori legmagasabb ára 0.303274 USD.
Mi volt a(z) ISLM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ISLM mindenkori legalacsonyabb ára 0.01668488 USD.
Mekkora a(z) ISLM kereskedési volumene?
A(z) ISLM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ISLM ára emelkedni fog idén?
A(z) ISLM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ISLM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:39:52 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,238.08
$108,238.08$108,238.08

-1.69%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,754.53
$3,754.53$3,754.53

-2.56%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02383
$0.02383$0.02383

-9.42%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0809
$1.0809$1.0809

-14.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.53
$179.53$179.53

-2.31%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,238.08
$108,238.08$108,238.08

-1.69%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,754.53
$3,754.53$3,754.53

-2.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.53
$179.53$179.53

-2.31%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.93
$85.93$85.93

-3.01%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4379
$2.4379$2.4379

-2.48%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0374
$0.0374$0.0374

-25.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05943
$0.05943$0.05943

+197.15%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10027
$0.10027$0.10027

+21.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002183
$0.000000002183$0.000000002183

+401.83%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000488
$0.0000488$0.0000488

+93.65%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007046
$0.00007046$0.00007046

+92.46%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054826
$0.0054826$0.0054826

+30.42%