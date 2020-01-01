Ishi Go (ISHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ishi Go (ISHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ishi Go (ISHI) tokennel kapcsolatos információk $ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve. Hivatalos webhely: https://shibainusfather.meme/ Fehér könyv: https://shibainusfather.meme/ Vásárolj most ISHI tokent!

Ishi Go (ISHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ishi Go (ISHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.89K $ 35.89K $ 35.89K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.89K $ 35.89K $ 35.89K Minden idők csúcspontja: $ 0.00194537 $ 0.00194537 $ 0.00194537 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ishi Go (ISHI) áráról

Ishi Go (ISHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ishi Go (ISHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ISHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ISHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ISHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ISHI token élő árfolyamát!

ISHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ISHI kapcsán? ISHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ISHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

