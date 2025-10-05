A(z) élő Ishi Go ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ISHI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ISHI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ishi Go ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ISHI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ISHI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ISHI

ISHI árinformációk

ISHI fehér könyv

ISHI hivatalos webhely

ISHI tokenomikai adatai

ISHI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ishi Go Logó

Ishi Go Ár (ISHI)

Nem listázott

1 ISHI-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ishi Go (ISHI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:05 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-0.01%

+78.32%

+78.32%

Ishi Go (ISHI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ISHI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ISHI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00194537, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ISHI változása a következő volt: -0.11% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és +78.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ishi Go (ISHI) piaci információk

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

--
----

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Ishi Go jelenlegi piaci plafonja $ 54.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ISHI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 54.82K.

Ishi Go (ISHI) árelőzmények USD

A(z) Ishi GoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ishi Go USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ishi Go USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ishi Go USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.01%
30 nap$ 0+44.58%
60 nap$ 0+34.18%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ishi Go (ISHI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Ishi Go árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ishi Go (ISHI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ishi Go (ISHI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ishi Go rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ishi Go árelőrejelzését most!

ISHI helyi valutákra

Ishi Go (ISHI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ishi Go (ISHI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ISHI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ishi Go (ISHI)

Mennyit ér ma a(z) Ishi Go (ISHI)?
A(z) élő ISHI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ISHI ára a(z) USD esetében?
A(z) ISHI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ishi Go piaci plafonja?
A(z) ISHI piaci plafonja $ 54.82K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ISHI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ISHI keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) ISHI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ISHI mindenkori legmagasabb ára 0.00194537 USD.
Mi volt a(z) ISHI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ISHI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ISHI kereskedési volumene?
A(z) ISHI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ISHI ára emelkedni fog idén?
A(z) ISHI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ISHI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:05 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Iparági frissítések
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.