A(z) élő IRL ANI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) URI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) URI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő IRL ANI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) URI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) URI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: URI

URI árinformációk

Mi a(z) URI

URI hivatalos webhely

URI tokenomikai adatai

URI árelőrejelzés

IRL ANI Logó

IRL ANI Ár (URI)

Nem listázott

1 URI-USD élő ár:

--
----
-6.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
IRL ANI (URI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:17 (UTC+8)

IRL ANI (URI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-6.98%

-18.47%

-18.47%

IRL ANI (URI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)URI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) URI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) URI változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -6.98% az elmúlt 24 órában, és -18.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

IRL ANI (URI) piaci információk

$ 13.35K
$ 13.35K$ 13.35K

--
----

$ 13.35K
$ 13.35K$ 13.35K

999.62M
999.62M 999.62M

999,623,162.8719997
999,623,162.8719997 999,623,162.8719997

A(z) IRL ANI jelenlegi piaci plafonja $ 13.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) URI keringésben lévő tokenszáma 999.62M, és a teljes tokenszám 999623162.8719997. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.35K.

IRL ANI (URI) árelőzmények USD

A(z) IRL ANIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) IRL ANI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) IRL ANI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) IRL ANI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.98%
30 nap$ 0-69.24%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) IRL ANI (URI)

1万🖤ani

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

IRL ANI (URI) Erőforrás

Hivatalos webhely

IRL ANI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) IRL ANI (URI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) IRL ANI (URI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) IRL ANI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) IRL ANI árelőrejelzését most!

URI helyi valutákra

IRL ANI (URI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) IRL ANI (URI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) URI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: IRL ANI (URI)

Mennyit ér ma a(z) IRL ANI (URI)?
A(z) élő URI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) URI ára a(z) USD esetében?
A(z) URI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) IRL ANI piaci plafonja?
A(z) URI piaci plafonja $ 13.35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) URI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) URI keringésben lévő tokenszáma 999.62M USD.
Mi volt a(z) URI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) URI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) URI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) URI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) URI kereskedési volumene?
A(z) URI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) URI ára emelkedni fog idén?
A(z) URI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) URI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:17 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

