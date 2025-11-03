IoTAI (IOTAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00888463 $ 0.00888463 $ 0.00888463 24h alacsony $ 0.01035294 $ 0.01035294 $ 0.01035294 24h magas 24h alacsony $ 0.00888463$ 0.00888463 $ 0.00888463 24h magas $ 0.01035294$ 0.01035294 $ 0.01035294 Minden idők csúcspontja $ 0.04887246$ 0.04887246 $ 0.04887246 Legalacsonyabb ár $ 0.00293688$ 0.00293688 $ 0.00293688 Árváltozás (1H) -1.08% Árváltozás (1D) -13.33% Árváltozás (7D) -24.85% Árváltozás (7D) -24.85%

IoTAI (IOTAI) valós idejű ár: $0.00891652. Az elmúlt 24 órában, a(z)IOTAI legalacsonyabb ára $ 0.00888463, legmagasabb ára pedig $ 0.01035294 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IOTAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.04887246, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00293688 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IOTAI változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -13.33% az elmúlt 24 órában, és -24.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

IoTAI (IOTAI) piaci információk

Piaci érték $ 891.65K$ 891.65K $ 891.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 891.65K$ 891.65K $ 891.65K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) IoTAI jelenlegi piaci plafonja $ 891.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IOTAI keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 891.65K.