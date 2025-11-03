TőzsdeDEX+
A(z) élő INVEST TO EARN ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) INVEST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INVEST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: INVEST

INVEST árinformációk

Mi a(z) INVEST

INVEST hivatalos webhely

INVEST tokenomikai adatai

INVEST árelőrejelzés

INVEST TO EARN Logó

INVEST TO EARN Ár (INVEST)

Nem listázott

1 INVEST-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
INVEST TO EARN (INVEST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:10 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

INVEST TO EARN (INVEST) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)INVEST legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INVEST valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INVEST változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

INVEST TO EARN (INVEST) piaci információk

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

949.79M
949.79M 949.79M

949,791,601.53
949,791,601.53 949,791,601.53

A(z) INVEST TO EARN jelenlegi piaci plafonja $ 9.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INVEST keringésben lévő tokenszáma 949.79M, és a teljes tokenszám 949791601.53. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.50K.

INVEST TO EARN (INVEST) árelőzmények USD

A(z) INVEST TO EARNUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) INVEST TO EARN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) INVEST TO EARN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) INVEST TO EARN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 0-1.24%
90 nap$ 0--

Mi a(z) INVEST TO EARN (INVEST)

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

INVEST TO EARN (INVEST) Erőforrás

Hivatalos webhely

INVEST TO EARN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) INVEST TO EARN (INVEST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) INVEST TO EARN (INVEST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) INVEST TO EARN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) INVEST TO EARN árelőrejelzését most!

INVEST helyi valutákra

INVEST TO EARN (INVEST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) INVEST TO EARN (INVEST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INVEST token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: INVEST TO EARN (INVEST)

Mennyit ér ma a(z) INVEST TO EARN (INVEST)?
A(z) élő INVEST ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) INVEST ára a(z) USD esetében?
A(z) INVEST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) INVEST TO EARN piaci plafonja?
A(z) INVEST piaci plafonja $ 9.50K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) INVEST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) INVEST keringésben lévő tokenszáma 949.79M USD.
Mi volt a(z) INVEST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) INVEST mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) INVEST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) INVEST mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) INVEST kereskedési volumene?
A(z) INVEST élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) INVEST ára emelkedni fog idén?
A(z) INVEST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) INVEST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

