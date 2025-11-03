TőzsdeDEX+
A(z) élő Invariant ár ma 0.00105795 USD. Kövesd nyomon a(z) INVT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INVT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: INVT

INVT árinformációk

Mi a(z) INVT

INVT fehér könyv

INVT hivatalos webhely

INVT tokenomikai adatai

INVT árelőrejelzés

Invariant Logó

Invariant Ár (INVT)

Nem listázott

1 INVT-USD élő ár:

+3.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Invariant (INVT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:03 (UTC+8)

Invariant (INVT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-1.19%

-1.95%

-0.96%

-0.96%

Invariant (INVT) valós idejű ár: $0.00105795. Az elmúlt 24 órában, a(z)INVT legalacsonyabb ára $ 0.00103772, legmagasabb ára pedig $ 0.00108268 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INVT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00238396, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INVT változása a következő volt: -1.19% az elmúlt órában, -1.95% az elmúlt 24 órában, és -0.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Invariant (INVT) piaci információk

A(z) Invariant jelenlegi piaci plafonja $ 41.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INVT keringésben lévő tokenszáma 39.56M, és a teljes tokenszám 180000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 190.29K.

Invariant (INVT) árelőzmények USD

A(z) InvariantUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Invariant USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001086644.
A(z) Invariant USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Invariant USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.95%
30 nap$ -0.0001086644-10.27%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Invariant (INVT)

Invariant is a multichain DeFi protocol built on the SVM, currently live on Solana, Eclipse, and Sonic, with continuous expansion into new ecosystems. It stands as one of the most innovative projects in DeFi, pushing the boundaries of the concentrated liquidity market maker (CLMM) model. Invariant introduces a range of unique features that enhance capital efficiency and simplify liquidity provision. To date, the protocol has processed over $5B in cumulative trading volume.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Invariant (INVT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Invariant árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Invariant (INVT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Invariant (INVT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Invariant rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Invariant árelőrejelzését most!

INVT helyi valutákra

Invariant (INVT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Invariant (INVT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INVT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Invariant (INVT)

Mennyit ér ma a(z) Invariant (INVT)?
A(z) élő INVT ár a(z) USD esetében 0.00105795 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) INVT ára a(z) USD esetében?
A(z) INVT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00105795. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Invariant piaci plafonja?
A(z) INVT piaci plafonja $ 41.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) INVT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) INVT keringésben lévő tokenszáma 39.56M USD.
Mi volt a(z) INVT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) INVT mindenkori legmagasabb ára 0.00238396 USD.
Mi volt a(z) INVT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) INVT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) INVT kereskedési volumene?
A(z) INVT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) INVT ára emelkedni fog idén?
A(z) INVT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) INVT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:44:03 (UTC+8)

Invariant (INVT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

