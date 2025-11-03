Invariant (INVT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00103772 $ 0.00103772 $ 0.00103772 24h alacsony $ 0.00108268 $ 0.00108268 $ 0.00108268 24h magas 24h alacsony $ 0.00103772$ 0.00103772 $ 0.00103772 24h magas $ 0.00108268$ 0.00108268 $ 0.00108268 Minden idők csúcspontja $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.19% Árváltozás (1D) -1.95% Árváltozás (7D) -0.96% Árváltozás (7D) -0.96%

Invariant (INVT) valós idejű ár: $0.00105795. Az elmúlt 24 órában, a(z)INVT legalacsonyabb ára $ 0.00103772, legmagasabb ára pedig $ 0.00108268 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INVT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00238396, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INVT változása a következő volt: -1.19% az elmúlt órában, -1.95% az elmúlt 24 órában, és -0.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Invariant (INVT) piaci információk

Piaci érték $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 190.29K$ 190.29K $ 190.29K Forgalomban lévő készlet 39.56M 39.56M 39.56M Teljes tokenszám 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

A(z) Invariant jelenlegi piaci plafonja $ 41.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INVT keringésben lévő tokenszáma 39.56M, és a teljes tokenszám 180000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 190.29K.