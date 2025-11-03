Inuki (INUKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +2.55% Árváltozás (7D) -10.11% Árváltozás (7D) -10.11%

Inuki (INUKI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)INUKI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INUKI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INUKI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +2.55% az elmúlt 24 órában, és -10.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Inuki (INUKI) piaci információk

Piaci érték $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Forgalomban lévő készlet 999.78M 999.78M 999.78M Teljes tokenszám 999,776,937.543792 999,776,937.543792 999,776,937.543792

A(z) Inuki jelenlegi piaci plafonja $ 8.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INUKI keringésben lévő tokenszáma 999.78M, és a teljes tokenszám 999776937.543792. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.45K.