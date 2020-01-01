Internosaur ($INTERN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Internosaur ($INTERN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Internosaur ($INTERN) tokennel kapcsolatos információk The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape! Hivatalos webhely: https://internosaur.com/ Fehér könyv: https://internosaur.com/ Vásárolj most $INTERN tokent!

Internosaur ($INTERN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Internosaur ($INTERN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 63.15K $ 63.15K $ 63.15K Teljes tokenszám: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.15K $ 63.15K $ 63.15K Minden idők csúcspontja: $ 0.0106355 $ 0.0106355 $ 0.0106355 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Internosaur ($INTERN) áráról

Internosaur ($INTERN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Internosaur ($INTERN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $INTERN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $INTERN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $INTERN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $INTERN token élő árfolyamát!

$INTERN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $INTERN kapcsán? $INTERN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $INTERN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

