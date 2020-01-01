International Meme Fund (IMF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) International Meme Fund (IMF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

International Meme Fund (IMF) tokennel kapcsolatos információk International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol's native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Hivatalos webhely: https://imf.bz Fehér könyv: https://docs.imf.bz

International Meme Fund (IMF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) International Meme Fund (IMF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Teljes tokenszám: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Minden idők csúcspontja: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Minden idők mélypontja: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Jelenlegi ár: $ 0.154781 $ 0.154781 $ 0.154781 További tudnivalók a(z) International Meme Fund (IMF) áráról

International Meme Fund (IMF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) International Meme Fund (IMF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IMF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IMF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IMF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IMF token élő árfolyamát!

IMF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IMF kapcsán? IMF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IMF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

