interBTC (IBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) interBTC (IBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

interBTC (IBTC) tokennel kapcsolatos információk interBTC is a 1:1 Bitcoin backed asset that can be used to invest, earn and pay with BTC across the DeFi ecosystem on Polkadot, Ethereum, Cosmos and many more. What makes interBTC unique is the strict dedication to being trustless and decentralized: Secured by Insurance. Vaults lock collateral on the interBTC parachain in various digital assets - in a MakerDAO-inspired multi-collateral system. If Vaults misbehave, their collateral is slashed and users reimbursed. As a user, you only trust that Bitcoin and the DeFi platform you use are secure. Radically Open. Anyone can become a Vault and help secure interBTC, anytime. Yes, you can run your own Vault! Hivatalos webhely: https://interlay.io/ Vásárolj most IBTC tokent!

interBTC (IBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) interBTC (IBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Minden idők csúcspontja: $ 547,683 $ 547,683 $ 547,683 Minden idők mélypontja: $ 13,992.39 $ 13,992.39 $ 13,992.39 Jelenlegi ár: $ 115,441 $ 115,441 $ 115,441 További tudnivalók a(z) interBTC (IBTC) áráról

interBTC (IBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) interBTC (IBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IBTC token élő árfolyamát!

IBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IBTC kapcsán? IBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

