intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.

intellika AI (INTAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) intellika AI (INTAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.31K $ 18.31K $ 18.31K Teljes tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.31K $ 18.31K $ 18.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.00244052 $ 0.00244052 $ 0.00244052 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) intellika AI (INTAI) áráról

intellika AI (INTAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) intellika AI (INTAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó INTAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező INTAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) INTAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) INTAI token élő árfolyamát!

INTAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) INTAI kapcsán? INTAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) INTAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

