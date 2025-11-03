TőzsdeDEX+
A(z) élő Inspira ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) INSPI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INSPI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Inspira ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) INSPI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INSPI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: INSPI

INSPI árinformációk

Mi a(z) INSPI

INSPI fehér könyv

INSPI hivatalos webhely

INSPI tokenomikai adatai

INSPI árelőrejelzés

Inspira Logó

Inspira Ár (INSPI)

Nem listázott

1 INSPI-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Inspira (INSPI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:43:25 (UTC+8)

Inspira (INSPI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.29%

-4.29%

Inspira (INSPI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)INSPI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INSPI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INSPI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -4.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Inspira (INSPI) piaci információk

$ 12.14K
$ 12.14K$ 12.14K

--
----

$ 26.58K
$ 26.58K$ 26.58K

456.90M
456.90M 456.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Inspira jelenlegi piaci plafonja $ 12.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INSPI keringésben lévő tokenszáma 456.90M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.58K.

Inspira (INSPI) árelőzmények USD

A(z) InspiraUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Inspira USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Inspira USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Inspira USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-29.62%
60 nap$ 0-38.60%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Inspira (INSPI)

Inspira is a pioneering AI-powered EduFi platform that combines real-time, human-like AI tutors with blockchain-based incentive systems to create a decentralized, accessible, and intelligent educational ecosystem. It offers a full suite of tools, including Learn-to-Earn rewards, smart contract security scanners, AI content verification, and multilingual support. By integrating education, AI, and Web3 technology, Inspira empowers students, teachers, developers, and lifelong learners to engage in personalized education while earning rewards, ensuring a borderless and equitable learning experience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Inspira (INSPI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Inspira árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Inspira (INSPI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Inspira (INSPI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Inspira rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Inspira árelőrejelzését most!

INSPI helyi valutákra

Inspira (INSPI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Inspira (INSPI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INSPI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Inspira (INSPI)

Mennyit ér ma a(z) Inspira (INSPI)?
A(z) élő INSPI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) INSPI ára a(z) USD esetében?
A(z) INSPI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Inspira piaci plafonja?
A(z) INSPI piaci plafonja $ 12.14K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) INSPI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) INSPI keringésben lévő tokenszáma 456.90M USD.
Mi volt a(z) INSPI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) INSPI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) INSPI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) INSPI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) INSPI kereskedési volumene?
A(z) INSPI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) INSPI ára emelkedni fog idén?
A(z) INSPI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) INSPI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:43:25 (UTC+8)

Inspira (INSPI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

