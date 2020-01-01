INSORA AI ($INSORA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) INSORA AI ($INSORA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

INSORA AI ($INSORA) tokennel kapcsolatos információk INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort. Hivatalos webhely: https://insora.ai Fehér könyv: https://docs.insora.ai Vásárolj most $INSORA tokent!

INSORA AI ($INSORA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) INSORA AI ($INSORA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.35K $ 34.35K $ 34.35K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.35K $ 34.35K $ 34.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.00309133 $ 0.00309133 $ 0.00309133 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034348 $ 0.00034348 $ 0.00034348 További tudnivalók a(z) INSORA AI ($INSORA) áráról

INSORA AI ($INSORA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) INSORA AI ($INSORA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $INSORA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $INSORA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $INSORA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $INSORA token élő árfolyamát!

$INSORA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $INSORA kapcsán? $INSORA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $INSORA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

