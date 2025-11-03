Innovosens (ISENS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00147605$ 0.00147605 $ 0.00147605 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -13.47% Árváltozás (1D) -2.82% Árváltozás (7D) +50.31% Árváltozás (7D) +50.31%

Innovosens (ISENS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ISENS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ISENS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00147605, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ISENS változása a következő volt: -13.47% az elmúlt órában, -2.82% az elmúlt 24 órában, és +50.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Innovosens (ISENS) piaci információk

Piaci érték $ 276.55K$ 276.55K $ 276.55K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 276.55K$ 276.55K $ 276.55K Forgalomban lévő készlet 990.43M 990.43M 990.43M Teljes tokenszám 990,427,525.1509973 990,427,525.1509973 990,427,525.1509973

A(z) Innovosens jelenlegi piaci plafonja $ 276.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ISENS keringésben lévő tokenszáma 990.43M, és a teljes tokenszám 990427525.1509973. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 276.55K.