INN (BLOCK INN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) INN (BLOCK INN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

INN (BLOCK INN) tokennel kapcsolatos információk Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Hivatalos webhely: https://blockinn.estate/ Fehér könyv: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Vásárolj most BLOCK INN tokent!

INN (BLOCK INN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) INN (BLOCK INN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 71.82K $ 71.82K $ 71.82K Teljes tokenszám: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.82K $ 71.82K $ 71.82K Minden idők csúcspontja: $ 0.025923 $ 0.025923 $ 0.025923 Minden idők mélypontja: $ 0.00064873 $ 0.00064873 $ 0.00064873 Jelenlegi ár: $ 0.00065293 $ 0.00065293 $ 0.00065293 További tudnivalók a(z) INN (BLOCK INN) áráról

INN (BLOCK INN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) INN (BLOCK INN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLOCK INN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLOCK INN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLOCK INN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLOCK INN token élő árfolyamát!

BLOCK INN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLOCK INN kapcsán? BLOCK INN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLOCK INN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

