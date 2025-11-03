infraX (INFRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.540443 24h alacsony $ 0.587328 24h magas Minden idők csúcspontja $ 45.71 Legalacsonyabb ár $ 0.327661 Árváltozás (1H) -1.58% Árváltozás (1D) -7.40% Árváltozás (7D) -23.44%

infraX (INFRA) valós idejű ár: $0.539991. Az elmúlt 24 órában, a(z)INFRA legalacsonyabb ára $ 0.540443, legmagasabb ára pedig $ 0.587328 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INFRA valaha volt legmagasabb ára $ 45.71, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.327661 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INFRA változása a következő volt: -1.58% az elmúlt órában, -7.40% az elmúlt 24 órában, és -23.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

infraX (INFRA) piaci információk

Piaci érték $ 540.44K Volumen (24H) ---- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 540.44K Forgalomban lévő készlet 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0

A(z) infraX jelenlegi piaci plafonja $ 540.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INFRA keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 540.44K.