Infinity Skies (ISKY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Infinity Skies (ISKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Infinity Skies (ISKY) tokennel kapcsolatos információk

In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.

https://infinityskies.io/

Infinity Skies (ISKY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Infinity Skies (ISKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K
Teljes tokenszám:
$ 18.36M
$ 18.36M$ 18.36M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 15.52M
$ 15.52M$ 15.52M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.727568
$ 0.727568$ 0.727568
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.000564
$ 0.000564$ 0.000564

Infinity Skies (ISKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Infinity Skies (ISKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ISKY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ISKY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ISKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ISKY token élő árfolyamát!

ISKY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ISKY kapcsán? ISKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.