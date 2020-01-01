Infinity Skies (ISKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Infinity Skies (ISKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Infinity Skies (ISKY) tokennel kapcsolatos információk In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Hivatalos webhely: https://infinityskies.io/ Vásárolj most ISKY tokent!

Infinity Skies (ISKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Infinity Skies (ISKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.75K $ 8.75K $ 8.75K Teljes tokenszám: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000564 $ 0.000564 $ 0.000564 További tudnivalók a(z) Infinity Skies (ISKY) áráról

Infinity Skies (ISKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Infinity Skies (ISKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ISKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ISKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ISKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ISKY token élő árfolyamát!

ISKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ISKY kapcsán? ISKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ISKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

