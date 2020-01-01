InfinitiCoin (INCO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) InfinitiCoin (INCO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

InfinitiCoin (INCO) tokennel kapcsolatos információk InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Hivatalos webhely: https://www.infiniticoin.com/ Fehér könyv: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf Vásárolj most INCO tokent!

InfinitiCoin (INCO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) InfinitiCoin (INCO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Minden idők csúcspontja: $ 0.02101208 $ 0.02101208 $ 0.02101208 Minden idők mélypontja: $ 0.00838394 $ 0.00838394 $ 0.00838394 Jelenlegi ár: $ 0.01075792 $ 0.01075792 $ 0.01075792 További tudnivalók a(z) InfinitiCoin (INCO) áráról

InfinitiCoin (INCO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) InfinitiCoin (INCO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó INCO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező INCO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) INCO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) INCO token élő árfolyamát!

