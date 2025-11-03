InfiniteHash (SN89) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.17 $ 2.17 $ 2.17 24h alacsony $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 24h magas 24h alacsony $ 2.17$ 2.17 $ 2.17 24h magas $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 Minden idők csúcspontja $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 Legalacsonyabb ár $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Árváltozás (1H) -1.18% Árváltozás (1D) -5.62% Árváltozás (7D) +10.23% Árváltozás (7D) +10.23%

InfiniteHash (SN89) valós idejű ár: $2.17. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN89 legalacsonyabb ára $ 2.17, legmagasabb ára pedig $ 2.41 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN89 valaha volt legmagasabb ára $ 8.9, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.082 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN89 változása a következő volt: -1.18% az elmúlt órában, -5.62% az elmúlt 24 órában, és +10.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

InfiniteHash (SN89) piaci információk

Piaci érték $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Forgalomban lévő készlet 1.98M 1.98M 1.98M Teljes tokenszám 1,977,496.502239199 1,977,496.502239199 1,977,496.502239199

A(z) InfiniteHash jelenlegi piaci plafonja $ 4.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN89 keringésben lévő tokenszáma 1.98M, és a teljes tokenszám 1977496.502239199. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.30M.