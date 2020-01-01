Infinite Truths (TRUTHS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Infinite Truths (TRUTHS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Infinite Truths (TRUTHS) tokennel kapcsolatos információk Infinite Truths is a groundbreaking cryptocurrency project designed to empower users through transparency and decentralized governance. The project introduces the Infinite Truths token (TRUTHS), which serves as the backbone of a community-driven ecosystem focused on promoting truth and accountability in digital transactions.Key features of Infinite Truths include: Decentralized Governance: TRUTHS holders can participate in decision-making processes, ensuring that the community's voice shapes the project's future. Transparency and Trust: Leveraging blockchain technology, Infinite Truths aims to create a transparent environment where users can verify transactions and trust the integrity of the platform. Innovative Use Cases: The project envisions various applications for the TRUTHS token, including rewards for community participation, funding for truth-centric initiatives, and partnerships with organizations that align with its mission. Through its commitment to fostering a culture of honesty and openness, Infinite Truths seeks to redefine how individuals interact within the digital economy. Hivatalos webhely: https://infinitetruthsai.com/ Fehér könyv: https://infinite-truths-1.gitbook.io/infinite-truths Vásárolj most TRUTHS tokent!

Infinite Truths (TRUTHS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Infinite Truths (TRUTHS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Teljes tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Infinite Truths (TRUTHS) áráról

Infinite Truths (TRUTHS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Infinite Truths (TRUTHS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUTHS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRUTHS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUTHS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUTHS token élő árfolyamát!

TRUTHS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUTHS kapcsán? TRUTHS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRUTHS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

