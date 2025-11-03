TőzsdeDEX+
A(z) élő Infinite Trading Protocol ár ma 0.02001513 USD. Kövesd nyomon a(z) ITP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ITP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ITP

ITP árinformációk

Mi a(z) ITP

ITP fehér könyv

ITP hivatalos webhely

ITP tokenomikai adatai

ITP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Infinite Trading Protocol Logó

Infinite Trading Protocol Ár (ITP)

Nem listázott

1 ITP-USD élő ár:

$0.02001513
-3.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:51 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0201466
24h alacsony
$ 0.02142247
24h magas

$ 0.0201466
$ 0.02142247
$ 0.02969891
$ 0.01241365
-2.76%

-3.14%

-5.85%

-5.85%

Infinite Trading Protocol (ITP) valós idejű ár: $0.02001513. Az elmúlt 24 órában, a(z)ITP legalacsonyabb ára $ 0.0201466, legmagasabb ára pedig $ 0.02142247 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ITP valaha volt legmagasabb ára $ 0.02969891, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01241365 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ITP változása a következő volt: -2.76% az elmúlt órában, -3.14% az elmúlt 24 órában, és -5.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Infinite Trading Protocol (ITP) piaci információk

$ 95.02K
--
$ 13.30M
4.72M
660,146,957.2169611
A(z) Infinite Trading Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 95.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ITP keringésben lévő tokenszáma 4.72M, és a teljes tokenszám 660146957.2169611. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.30M.

Infinite Trading Protocol (ITP) árelőzmények USD

A(z) Infinite Trading ProtocolUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0006491117565009.
A(z) Infinite Trading Protocol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0047758602.
A(z) Infinite Trading Protocol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0047738867.
A(z) Infinite Trading Protocol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0006491117565009-3.14%
30 nap$ -0.0047758602-23.86%
60 nap$ -0.0047738867-23.85%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Infinite Trading Protocol (ITP) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Infinite Trading Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Infinite Trading Protocol (ITP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Infinite Trading Protocol (ITP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Infinite Trading Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Infinite Trading Protocol árelőrejelzését most!

ITP helyi valutákra

Infinite Trading Protocol (ITP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Infinite Trading Protocol (ITP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ITP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Infinite Trading Protocol (ITP)

Mennyit ér ma a(z) Infinite Trading Protocol (ITP)?
A(z) élő ITP ár a(z) USD esetében 0.02001513 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ITP ára a(z) USD esetében?
A(z) ITP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02001513. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Infinite Trading Protocol piaci plafonja?
A(z) ITP piaci plafonja $ 95.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ITP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ITP keringésben lévő tokenszáma 4.72M USD.
Mi volt a(z) ITP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ITP mindenkori legmagasabb ára 0.02969891 USD.
Mi volt a(z) ITP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ITP mindenkori legalacsonyabb ára 0.01241365 USD.
Mekkora a(z) ITP kereskedési volumene?
A(z) ITP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ITP ára emelkedni fog idén?
A(z) ITP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ITP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:51 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

