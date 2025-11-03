Infinite Trading Protocol (ITP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0201466 $ 0.0201466 $ 0.0201466 24h alacsony $ 0.02142247 $ 0.02142247 $ 0.02142247 24h magas 24h alacsony $ 0.0201466$ 0.0201466 $ 0.0201466 24h magas $ 0.02142247$ 0.02142247 $ 0.02142247 Minden idők csúcspontja $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 Legalacsonyabb ár $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 Árváltozás (1H) -2.76% Árváltozás (1D) -3.14% Árváltozás (7D) -5.85% Árváltozás (7D) -5.85%

Infinite Trading Protocol (ITP) valós idejű ár: $0.02001513. Az elmúlt 24 órában, a(z)ITP legalacsonyabb ára $ 0.0201466, legmagasabb ára pedig $ 0.02142247 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ITP valaha volt legmagasabb ára $ 0.02969891, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01241365 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ITP változása a következő volt: -2.76% az elmúlt órában, -3.14% az elmúlt 24 órában, és -5.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Infinite Trading Protocol (ITP) piaci információk

Piaci érték $ 95.02K$ 95.02K $ 95.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.30M$ 13.30M $ 13.30M Forgalomban lévő készlet 4.72M 4.72M 4.72M Teljes tokenszám 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

A(z) Infinite Trading Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 95.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ITP keringésben lévő tokenszáma 4.72M, és a teljes tokenszám 660146957.2169611. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.30M.