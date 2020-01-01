Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokennel kapcsolatos információk We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Hivatalos webhely: https://www.iplr.site/

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.26K $ 12.26K $ 12.26K Teljes tokenszám: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.26K $ 12.26K $ 12.26K Minden idők csúcspontja: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) áráról

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IPLR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IPLR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IPLR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IPLR token élő árfolyamát!

IPLR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IPLR kapcsán? IPLR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IPLR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

