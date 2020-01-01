Infinite BTC Reward (IBR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Infinite BTC Reward (IBR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Infinite BTC Reward (IBR) tokennel kapcsolatos információk $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Hivatalos webhely: https://ibr.money/ Vásárolj most IBR tokent!

Infinite BTC Reward (IBR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Infinite BTC Reward (IBR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.39K $ 27.39K $ 27.39K Teljes tokenszám: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.39K $ 27.39K $ 27.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.00149989 $ 0.00149989 $ 0.00149989 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Infinite BTC Reward (IBR) áráról

Infinite BTC Reward (IBR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Infinite BTC Reward (IBR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IBR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IBR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IBR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IBR token élő árfolyamát!

IBR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IBR kapcsán? IBR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IBR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

