Infinitar Governance Token (IGT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00209875 $ 0.00209875 $ 0.00209875 24h alacsony $ 0.00247131 $ 0.00247131 $ 0.00247131 24h magas 24h alacsony $ 0.00209875$ 0.00209875 $ 0.00209875 24h magas $ 0.00247131$ 0.00247131 $ 0.00247131 Minden idők csúcspontja $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Legalacsonyabb ár $ 0.00209875$ 0.00209875 $ 0.00209875 Árváltozás (1H) +4.83% Árváltozás (1D) -10.92% Árváltozás (7D) -7.65% Árváltozás (7D) -7.65%

Infinitar Governance Token (IGT) valós idejű ár: $0.00220006. Az elmúlt 24 órában, a(z)IGT legalacsonyabb ára $ 0.00209875, legmagasabb ára pedig $ 0.00247131 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IGT valaha volt legmagasabb ára $ 0.680328, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00209875 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IGT változása a következő volt: +4.83% az elmúlt órában, -10.92% az elmúlt 24 órában, és -7.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Infinitar Governance Token (IGT) piaci információk

Piaci érték $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Forgalomban lévő készlet 468.53M 468.53M 468.53M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Infinitar Governance Token jelenlegi piaci plafonja $ 1.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IGT keringésben lévő tokenszáma 468.53M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.20M.