A(z) élő Infinitar Governance Token ár ma 0.00220006 USD. Kövesd nyomon a(z) IGT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IGT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IGT

IGT árinformációk

Mi a(z) IGT

IGT hivatalos webhely

IGT tokenomikai adatai

IGT árelőrejelzés

Infinitar Governance Token Logó

Infinitar Governance Token Ár (IGT)

Nem listázott

1 IGT-USD élő ár:

$0.00220514
$0.00220514$0.00220514
-10.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Infinitar Governance Token (IGT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:44 (UTC+8)

Infinitar Governance Token (IGT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00209875
$ 0.00209875$ 0.00209875
24h alacsony
$ 0.00247131
$ 0.00247131$ 0.00247131
24h magas

$ 0.00209875
$ 0.00209875$ 0.00209875

$ 0.00247131
$ 0.00247131$ 0.00247131

$ 0.680328
$ 0.680328$ 0.680328

$ 0.00209875
$ 0.00209875$ 0.00209875

+4.83%

-10.92%

-7.65%

-7.65%

Infinitar Governance Token (IGT) valós idejű ár: $0.00220006. Az elmúlt 24 órában, a(z)IGT legalacsonyabb ára $ 0.00209875, legmagasabb ára pedig $ 0.00247131 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IGT valaha volt legmagasabb ára $ 0.680328, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00209875 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IGT változása a következő volt: +4.83% az elmúlt órában, -10.92% az elmúlt 24 órában, és -7.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Infinitar Governance Token (IGT) piaci információk

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

468.53M
468.53M 468.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Infinitar Governance Token jelenlegi piaci plafonja $ 1.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IGT keringésben lévő tokenszáma 468.53M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.20M.

Infinitar Governance Token (IGT) árelőzmények USD

A(z) Infinitar Governance TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000269794775059915.
A(z) Infinitar Governance Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0018288550.
A(z) Infinitar Governance Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0020923826.
A(z) Infinitar Governance Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.13302430225177414.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000269794775059915-10.92%
30 nap$ -0.0018288550-83.12%
60 nap$ -0.0020923826-95.10%
90 nap$ -0.13302430225177414-98.37%

Mi a(z) Infinitar Governance Token (IGT)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Infinitar Governance Token (IGT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Infinitar Governance Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Infinitar Governance Token (IGT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Infinitar Governance Token (IGT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Infinitar Governance Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Infinitar Governance Token árelőrejelzését most!

IGT helyi valutákra

Infinitar Governance Token (IGT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Infinitar Governance Token (IGT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IGT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Infinitar Governance Token (IGT)

Mennyit ér ma a(z) Infinitar Governance Token (IGT)?
A(z) élő IGT ár a(z) USD esetében 0.00220006 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IGT ára a(z) USD esetében?
A(z) IGT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00220006. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Infinitar Governance Token piaci plafonja?
A(z) IGT piaci plafonja $ 1.03M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IGT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IGT keringésben lévő tokenszáma 468.53M USD.
Mi volt a(z) IGT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IGT mindenkori legmagasabb ára 0.680328 USD.
Mi volt a(z) IGT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IGT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00209875 USD.
Mekkora a(z) IGT kereskedési volumene?
A(z) IGT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IGT ára emelkedni fog idén?
A(z) IGT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IGT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:44 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

