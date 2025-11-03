TőzsdeDEX+
A(z) élő InfiniFi USD ár ma 0.999789 USD. Kövesd nyomon a(z) IUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IUSD

IUSD árinformációk

Mi a(z) IUSD

IUSD fehér könyv

IUSD tokenomikai adatai

IUSD árelőrejelzés

InfiniFi USD Ár (IUSD)

1 IUSD-USD élő ár:

$1
$1
0.00%1D
InfiniFi USD (IUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:38 (UTC+8)

InfiniFi USD (IUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.997449
$ 0.997449
24h alacsony
$ 1.0
$ 1.0
24h magas

$ 0.997449
$ 0.997449

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.11
$ 1.11

$ 0.903172
$ 0.903172

--

+0.01%

-0.00%

-0.00%

InfiniFi USD (IUSD) valós idejű ár: $0.999789. Az elmúlt 24 órában, a(z)IUSD legalacsonyabb ára $ 0.997449, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.903172 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IUSD változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

InfiniFi USD (IUSD) piaci információk

$ 172.96M
$ 172.96M

--
--

$ 172.96M
$ 172.96M

172.98M
172.98M

172,984,173.361782
172,984,173.361782

A(z) InfiniFi USD jelenlegi piaci plafonja $ 172.96M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IUSD keringésben lévő tokenszáma 172.98M, és a teljes tokenszám 172984173.361782. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 172.96M.

InfiniFi USD (IUSD) árelőzmények USD

A(z) InfiniFi USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) InfiniFi USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000282940.
A(z) InfiniFi USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0008217265.
A(z) InfiniFi USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0001396558541855.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.01%
30 nap$ +0.0000282940+0.00%
60 nap$ -0.0008217265-0.08%
90 nap$ +0.0001396558541855+0.01%

Mi a(z) InfiniFi USD (IUSD)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

InfiniFi USD (IUSD) Erőforrás

InfiniFi USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) InfiniFi USD (IUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) InfiniFi USD (IUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) InfiniFi USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) InfiniFi USD árelőrejelzését most!

IUSD helyi valutákra

InfiniFi USD (IUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) InfiniFi USD (IUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: InfiniFi USD (IUSD)

Mennyit ér ma a(z) InfiniFi USD (IUSD)?
A(z) élő IUSD ár a(z) USD esetében 0.999789 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) IUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.999789. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) InfiniFi USD piaci plafonja?
A(z) IUSD piaci plafonja $ 172.96M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IUSD keringésben lévő tokenszáma 172.98M USD.
Mi volt a(z) IUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IUSD mindenkori legmagasabb ára 1.11 USD.
Mi volt a(z) IUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.903172 USD.
Mekkora a(z) IUSD kereskedési volumene?
A(z) IUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) IUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:38 (UTC+8)

InfiniFi USD (IUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

