InfiniFi USD (IUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.997449 $ 0.997449 $ 0.997449 24h alacsony $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24h magas 24h alacsony $ 0.997449$ 0.997449 $ 0.997449 24h magas $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Minden idők csúcspontja $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Legalacsonyabb ár $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.01% Árváltozás (7D) -0.00% Árváltozás (7D) -0.00%

InfiniFi USD (IUSD) valós idejű ár: $0.999789. Az elmúlt 24 órában, a(z)IUSD legalacsonyabb ára $ 0.997449, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.903172 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IUSD változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

InfiniFi USD (IUSD) piaci információk

Piaci érték $ 172.96M$ 172.96M $ 172.96M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 172.96M$ 172.96M $ 172.96M Forgalomban lévő készlet 172.98M 172.98M 172.98M Teljes tokenszám 172,984,173.361782 172,984,173.361782 172,984,173.361782

A(z) InfiniFi USD jelenlegi piaci plafonja $ 172.96M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IUSD keringésben lévő tokenszáma 172.98M, és a teljes tokenszám 172984173.361782. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 172.96M.