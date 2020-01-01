Inery ($INR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Inery ($INR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Inery ($INR) tokennel kapcsolatos információk Inery is the first-ever layer-0 blockchain programmed for decentralized database management with the vision to enable a new paradigm for data. The blockchain is designed to enable cross-chain communication of data, greater speed, and better security. It addresses database management integrated with blockchain functionalities and distributed database management properties. The Inery database management solution (IneryDB) allows a secure, low-cost, and immutable way for database management where the control of private information remains in the hands of users and enterprises. It sets the base for the web3 future to enable value creation by seamlessly connecting with other systems, applications, and layer-1 networks. Hivatalos webhely: https://inery.io Vásárolj most $INR tokent!

Inery ($INR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Inery ($INR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.539486 $ 0.539486 $ 0.539486 Minden idők mélypontja: $ 0.00295434 $ 0.00295434 $ 0.00295434 Jelenlegi ár: $ 0.00299232 $ 0.00299232 $ 0.00299232 További tudnivalók a(z) Inery ($INR) áráról

Inery ($INR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Inery ($INR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $INR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $INR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $INR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $INR token élő árfolyamát!

$INR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $INR kapcsán? $INR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $INR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

