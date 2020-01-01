IndoWealth Token (IWT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IndoWealth Token (IWT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

IndoWealth Token (IWT) tokennel kapcsolatos információk The IndoWealth Group is made up of, and administered by, a group of professionals across multiple jurisdictions with a large range of expertise and qualifications in fields such as investment banking, blockchain IT, financial advisory, entrepreneurship and more who have come together to realize a shared vision. Through its unique position of entering a developing multi-billion-dollar economy (that is set to soon become a multi-trillion-dollar G7-level economy in the very near future) over a decade ago and long before it became “fashionable”, the IndoWealth Group is able to harness its local network and connections to harvest the best deals in the fastest growing industries with the highest paying yields. Members of the IndoWealth Group have concluded billions of dollars’ worth of deals in the past for large institutions and high net-worth individuals, and now they have formed the IndoWealth Group to bring those same deals to the everyday investor through the power of blockchain technology. By combining the foundational templates of large-scale business enterprise with an investment-focused financial services lens boosted by the utility of blockchain technology, IndoWealth Group is the first entity to create a new investment model that is transcends traditional financial institutions and service providers. In so doing, the IndoWealth Group aims to be the bridge between the everyday investor and mega-projects that previously only the wealthy have access to. By harnessing the power of blockchain technology and appealing directly to the lifeblood of crypto funding that is every individual crypto investor, the IndoWealth Group is much bigger than the sum of its parts. IndoWealth Group aspires to build to create a permanent income-producing, self-sustaining network that does the following: Improve the crypto investment landscape by making large “unobtainable” deals available to its community

Continuously unlock the economic potential of one of the fastest growing economies in the world

Provide investors access to unprecedented investment opportunities at “ground-level” before the local market becomes oversaturated

Building up the infrastructure and livelihoods of the target investment destination, leading to long-term profit generation and sustainability and

Pay high yields and provide real value that reward investors for taking part in this future forward endeavor. Hivatalos webhely: https://www.indowealth.group/home Fehér könyv: https://cdn.sanity.io/files/s9bsao5g/production/8191bf19cd27c4660cca31017b64c5120e6577ec.pdf Vásárolj most IWT tokent!

IndoWealth Token (IWT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) IndoWealth Token (IWT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IWT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IWT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IWT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IWT token élő árfolyamát!

