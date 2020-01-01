Indi (INDI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Indi (INDI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Indi (INDI) tokennel kapcsolatos információk Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Hivatalos webhely: https://www.indisonic.xyz/ Vásárolj most INDI tokent!

Indi (INDI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Indi (INDI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 219.30K $ 219.30K $ 219.30K Teljes tokenszám: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 219.30K $ 219.30K $ 219.30K Minden idők csúcspontja: $ 0.065643 $ 0.065643 $ 0.065643 Minden idők mélypontja: $ 0.00267935 $ 0.00267935 $ 0.00267935 Jelenlegi ár: $ 0.00272419 $ 0.00272419 $ 0.00272419 További tudnivalók a(z) Indi (INDI) áráról

Indi (INDI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Indi (INDI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó INDI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező INDI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) INDI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) INDI token élő árfolyamát!

INDI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) INDI kapcsán? INDI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) INDI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

