Indexy (I) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00005059 $ 0.00005059 $ 0.00005059 24h alacsony $ 0.00005878 $ 0.00005878 $ 0.00005878 24h magas 24h alacsony $ 0.00005059$ 0.00005059 $ 0.00005059 24h magas $ 0.00005878$ 0.00005878 $ 0.00005878 Minden idők csúcspontja $ 0.00017086$ 0.00017086 $ 0.00017086 Legalacsonyabb ár $ 0.00001906$ 0.00001906 $ 0.00001906 Árváltozás (1H) -1.71% Árváltozás (1D) -13.36% Árváltozás (7D) -29.97% Árváltozás (7D) -29.97%

Indexy (I) valós idejű ár: $0.00005068. Az elmúlt 24 órában, a(z)I legalacsonyabb ára $ 0.00005059, legmagasabb ára pedig $ 0.00005878 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) I valaha volt legmagasabb ára $ 0.00017086, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001906 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) I változása a következő volt: -1.71% az elmúlt órában, -13.36% az elmúlt 24 órában, és -29.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Indexy (I) piaci információk

Piaci érték $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Indexy jelenlegi piaci plafonja $ 5.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) I keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.06M.